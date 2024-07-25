Почему турецкие туристы предпочитают отдых в Греции и Египте: рост цен в Турции

Турки массово отправляются в Грецию и Египет из-за роста цен в Турции

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие туристы все активнее выбирают курорты Греции и Египта вместо отдыха на родных пляжах. Это обусловлено ростом цен на товары и услуги в Турции, что делает зарубежные поездки более привлекательными. По данным Конфедерации потребителей (TÜKONFED), средняя стоимость тура за границу варьируется от 22 до 30 тысяч турецких лир (примерно 55-70 тысяч рублей), в то время как в Турции аналогичный отдых в четырехзвездочном отеле может обойтись в 100-110 евро за номер.

Фото: www.flickr.com by Pedro Szekely, CC BY-SA 2.0

В связи с этим многие турки предпочитают отдых в Греции, где можно найти более доступное жилье и питание. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих тенденций количество турецких туристов, выбирающих поездки за границу, будет расти из года в год.