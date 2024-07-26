Турист чуть не остался без поездки на море из-за ошибки кассира

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Турист отсудил у РЖД деньги за чуть не сорванную поездку на море

1:00
Туризм

Турист из Оренбурга отсудил у РЖД деньги за поездку на море, которая чуть не сорвалась. Об этом пишет портал TourDom.

Турист отсудил у РЖД деньги за чуть не сорванную поездку на море
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Летом 2023 года россиянин со своей семьёй решил отправиться на курорт. Он заранее купил билеты на вокзале и в назначенную дату прибыл к поезду. Однако проводник отказала в посадке всем членам семьи, кроме внучки. Оказалось, что остальные билеты были аннулированы. Тем не менее, семья всё равно смогла отправиться на море. Оренбуржцы оперативно купили новые билеты. После возвращения домой туристы подали в суд на РЖД.

Выяснилось, что билеты по ошибке аннулировал кассир. Суд обязал вернуть туристам деньги, а также возместить разницу в цене между первоначальными билетами и теми, которые пришлось приобрести.

Ранее Pravda.Ru писала, что в РЖД стала доступна опция предпросмотра места в вагоне.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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