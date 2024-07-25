"Все на Кубу": Госдума рассматривает увеличение авиарейсов из России на Кубу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру палаты Ивану Мельникову обсудить с министром транспорта Романом Старовойтом вопрос увеличения количества авиарейсов из России на Кубу. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
"Министр транспорта будет приглашён в Государственную думу для обсуждения возможности увеличения рейсов на Кубу. По указанию председателя Вячеслава Володина, этот вопрос обсудит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников", — говорится в пресс-релизе.
Во время пленарного заседания Володин затронул тему прямых авиаперелётов на Кубу, отметив, что эта проблема обсуждалась в ходе его рабочей поездки в республику.
"Это принесёт пользу Кубе и поддержит её, но главное — от этого выиграют наши граждане", — подчеркнул председатель Госдумы.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.