"Все на Кубу": Госдума рассматривает увеличение авиарейсов из России на Кубу

Госдума обсудит увеличение авиарейсов на Кубу

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру палаты Ивану Мельникову обсудить с министром транспорта Романом Старовойтом вопрос увеличения количества авиарейсов из России на Кубу. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

"Министр транспорта будет приглашён в Государственную думу для обсуждения возможности увеличения рейсов на Кубу. По указанию председателя Вячеслава Володина, этот вопрос обсудит первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников", — говорится в пресс-релизе.

Во время пленарного заседания Володин затронул тему прямых авиаперелётов на Кубу, отметив, что эта проблема обсуждалась в ходе его рабочей поездки в республику.

"Это принесёт пользу Кубе и поддержит её, но главное — от этого выиграют наши граждане", — подчеркнул председатель Госдумы.