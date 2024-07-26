Летний отдых в заснеженных горах Азербайджана

Туристы выбирают путешествия по заснеженным горам Азербайджана

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупнейшим горнолыжным курортом на Кавказе является горный курорт Шахдаг, который подходит как новичкам, так и лыжникам с опытом. Протяженность трасс превышает 30 километров.

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Расположенный примерно в трех часах езды от Баку, на высоте около 2500 метров, Шахдаг предлагает широкий выбор комфортабельных отелей с развлечениями как летом, так и зимой.

Среди них Park Chalet с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной или комфортабельные номера роскошного отеля Pik Palace, в котором есть открытый бассейн с подогревом и спа-салон. Оба отеля располагают просторными и элегантными номерами с потрясающим видом на горы.

В лыжных школах Шахдага имеются инструкторы для любого уровня подготовки, но есть множество предложений и для тех, кто не катается на лыжах.

В зимние месяцы гости могут покататься на снегоходах, снегоступах и троттинетах, а круглый год — на парапланеризме, верховой езде, стрельбе из лука и канатной дороге. Излюбленным аттракционом является Alpine Coaster — здесь располагаются американские горки с санями, развивающими скорость до 42 километров в час. В конце дня гостям предлагается дегустация блюд национальной кухни.

Также стоит посетить близлежащую деревню Лаза с ее впечатляющими водопадами.