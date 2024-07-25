Турист потерял шлёпанцы в пустыне и получил ожоги третьей степени: шокирующий случай в Калифорнии

Турист потерял шлёпанцы в пустыне и получил ожоги третьей степени

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Бельгии, гуляя по песчаным дюнам в национальном парке в Калифорнии, США, потерял шлёпанцы и получил ожоги третьей степени. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

По данным издания, 42-летнего бельгийца на парковку доставили другие посетители парка после того, как его семья позвала на помощь. Мужчину вертолетом переправили в университетский медицинский центр в Лас-Вегасе.

Служба национальных парков США сообщила, что в тот день температура воздуха достигала 123 градусов по Фаренгейту (около 50 градусов Цельсия).