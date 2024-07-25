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Турист потерял шлёпанцы в пустыне и получил ожоги третьей степени: шокирующий случай в Калифорнии

Турист потерял шлёпанцы в пустыне и получил ожоги третьей степени

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Туризм

Турист из Бельгии, гуляя по песчаным дюнам в национальном парке в Калифорнии, США, потерял шлёпанцы и получил ожоги третьей степени. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Турист потерял шлёпанцы в пустыне и получил ожоги третьей степени
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

По данным издания, 42-летнего бельгийца на парковку доставили другие посетители парка после того, как его семья позвала на помощь. Мужчину вертолетом переправили в университетский медицинский центр в Лас-Вегасе.

Служба национальных парков США сообщила, что в тот день температура воздуха достигала 123 градусов по Фаренгейту (около 50 градусов Цельсия).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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