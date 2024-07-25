Визовые центры Португалии ограничили работу в России: что делать

Визовые центры Португалии ограничили работу в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Визовые центры Португалии сократили свою деятельность во всех городах России. Об этом сообщает Telegram-канал "Улететь".

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

С начала июля визовые центры перестали открывать новые слоты для подачи документов, а рассмотрение существующих заявок затягивается. Такая ситуация возникла из-за взаимной высылки дипломатов, что привело к острой нехватке сотрудников.

"Сколько продлится эта ситуация, неизвестно. Фактически работа остановлена", — отмечает канал.

Подать документы на португальский шенген все еще можно, но только после согласования с консульством. Для этого необходимо написать на электронную почту посольства и объяснить срочность визита в Португалию.

Официально визовый центр предупреждает, что срок рассмотрения заявки на визу может составлять до 45 дней.