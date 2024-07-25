Путин разрешил заселение в отели по водительским правам с июня 2025 года

Путин утвердил заселение в гостиницы по водительским правам

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент России Владимир Путин поручил разрешить заселение в отели по водительским правам. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кремля.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Указано, что возможность заселения в гостиницы по новому документу должна вступить в силу с 1 июня 2025 года.

Инициатива исходит от Минэкономразвития, которое также предлагало разрешить регистрацию в отелях по военным билетам и электронному удостоверению личности через портал "Госуслуги".