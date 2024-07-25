Путин разрешил заселение в отели по водительским правам с июня 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил разрешить заселение в отели по водительским правам. Соответствующее распоряжение размещено на сайте Кремля.
Указано, что возможность заселения в гостиницы по новому документу должна вступить в силу с 1 июня 2025 года.
Инициатива исходит от Минэкономразвития, которое также предлагало разрешить регистрацию в отелях по военным билетам и электронному удостоверению личности через портал "Госуслуги".
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.