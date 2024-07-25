Пьяная россиянка устроила скандал на борту, задержав вылет самолёта на Кубу из Москвы на 14 часов

В Москве женщина задержала рейс на Кубу на 14 часов

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самолёт, направлявшийся на Кубу, задержался в Москве из-за инцидента с пассажиркой. Об этом сообщил портал kp.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево. По данным источника, женщина потребила значительное количество алкоголя ещё до посадки в самолёт. На борту она ударила другую пассажирку по лицу, устроив скандал.

Экипаж вызвал полицию, которая быстро задержала нарушительницу и вывела её из самолёта. В результате этого рейс был задержан на 14 часов.

По данным Life, ссылающегося на Shot, женщина употребляла алкоголь перед полётом из-за нервозности, связанной с долгим перелётом.