Российский путешественник рассказал о жизни в трущобах Мумбаи: бедность, условия и выживание

Жизнь за гранью бедности: россиянин рассказал о мрачной реальности трущоб Мумбаи

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник посетил трущобы Мумбаи и поделился своими впечатлениями о жизни местных жителей в своём блоге на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Nicolas Vigier, CC0

Он отметил, что Мумбаи является самым дорогим городом Индии, но при этом в нём находятся самые густонаселённые трущобы в мире — Дхарави, где на площади 2,15 квадратного километра проживает около миллиона человек.

"Народ в Дхарави очень беден — большинство имеют лишь один-два доллара в день", — сообщил путешественник.

По его словам, условия жизни там крайне тяжёлые.

"Тут нет ни канализации, ни центрального водоснабжения. Люди ютятся в жалких лачугах большими семьями. Многие живут там же, где и работают в несколько смен, отдыхая по очереди на полу", — рассказал он.