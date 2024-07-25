Российский путешественник рассказал о жизни в трущобах Мумбаи: бедность, условия и выживание

Российский путешественник посетил трущобы Мумбаи и поделился своими впечатлениями о жизни местных жителей в своём блоге на платформе "Дзен".
Он отметил, что Мумбаи является самым дорогим городом Индии, но при этом в нём находятся самые густонаселённые трущобы в мире — Дхарави, где на площади 2,15 квадратного километра проживает около миллиона человек.
"Народ в Дхарави очень беден — большинство имеют лишь один-два доллара в день", — сообщил путешественник.
По его словам, условия жизни там крайне тяжёлые.
"Тут нет ни канализации, ни центрального водоснабжения. Люди ютятся в жалких лачугах большими семьями. Многие живут там же, где и работают в несколько смен, отдыхая по очереди на полу", — рассказал он.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.