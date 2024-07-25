Российские туристы смогут заселяться в гостиницы с помощью водительских прав

Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительским правам

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить возможность заселения граждан России в гостиницы по водительским правам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Инициатива должна вступить в силу с 1 июля 2025 года.

"Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации: обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения", — сказано в документе.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне удовлетворены путешествиями по стране.