Российские туристы смогут заселяться в гостиницы с помощью водительских прав

Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить возможность заселения граждан России в гостиницы по водительским правам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Инициатива должна вступить в силу с 1 июля 2025 года.
"Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации: обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения", — сказано в документе.
Ранее Pravda.Ru писала, что россияне удовлетворены путешествиями по стране.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.