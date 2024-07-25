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Власти Израиля отложили введение обязательных разрешений для въезда в страну

В Израиле введут электронные разрешения для въезда с 1 января 2025 года

0:52
Туризм

В Израиле отложили до 1 января 2025 года введение обязательных электронных разрешений для въезда. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на Министерство туризма страны.

В Израиле введут электронные разрешения для въезда с 1 января 2025 года
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Сейчас инициатива работает в тестовом режиме. Предполагалось, что с 1 августа 2024 года в Израиле введут обязательные и платные разрешения для въезда иностранных туристов. Однако авиакомпании запросили дополнительное время для подготовки и внедрения специальных систем. Поэтому власти Израиля решили перенести дату нововведения. При этом известно, что со следующего года путешественники должны будут платить около 600 рублей для получения разрешения.

Ранее Pravda.Ru писала, что Израиль подтвердил свою безопасность для туризма.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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