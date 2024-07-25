Весной и осенью эта страна стала популярным направлением среди россиян

Цены на осень эта страна не стала повышать для туристов

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Узбекистан продолжает сохранять валютную стоимость туров для российских туристов на уровне прошлого года, что способствует увеличению спроса на поездки в эту страну осенью, передает atorus. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Чамбли, CC BY-SA 3.0

Согласно данным, в 2023 году Узбекистан посетили 714 тыс. россиян с туристическими целями, что на 26% выше, чем в 2022 году. Ожидается, что в 2024 году туристический поток из России превысит 1 млн человек.

Узбекистан является сезонным направлением на российском туристическом рынке, с основными поездками весной и осенью, а также в период новогодних каникул.

Специалисты отмечают, что сентябрь и октябрь считаются наилучшими месяцами для посещения этой страны. Текущие продажи осенних туров в Узбекистан идут успешно, превышая результаты прошлых лет, благодаря расширению прямых перелетов из регионов РФ и увеличению ассортимента экскурсионных программ компаниями "Интурист" и FUN&SUN.