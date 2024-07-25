Здравницы Кисловодска, куда приезжают на оздоровительный отдых осенью

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Топ-10 самых популярных санаториев Кисловодска на осень

1:41
Туризм

По информации atorus. ru, в список самых популярных санаториев Кисловодска на осенний период вошли:

Топ-10 самых популярных санаториев Кисловодска на осень
Фото: Собственная работа by Lastik118, CC BY-SA 4.0
  • "Дворец Нарзанов" 5*
  • "Плаза" СПА 5*
  • "Azimut Здоровье Долина Нарзанов" 4*
  • "Солнечный" 3*
  • "Нарзан" 2*
  • "Центросоюз" 3*
  • "Целебный Нарзан" 4*
  • "Родник" 3*
  • Санаторий им. Димитрова
  • "Арника" 4*

Согласно информации от АЛЕАН, на октябрь в доступном ценовом диапазоне можно выбрать санаторий им. Димитрова 2* (стоимость путевки на 10 дней — от 112,5 тыс. рублей за двоих без учёта проезда). В среднем ценовом сегменте представлен санаторий "Кругозор" 3* (10 дней — от 163,8 тыс. рублей на пару). В премиальном ценовом сегменте можно забронировать санатории "Дворец Нарзанов" 5* (10 дней — от 201,6 тыс. рублей за двоих) и "Плаза СПА Кисловодск" 5* (10 дней — от 453,6 тыс. рублей на пару).

По данным АОТ, в сравнении с осенью 2023 года стоимость санаторной путёвки в санатории Кавказских Минеральных Вод увеличилась в среднем на 10-15%. На сентябрь-октябрь, путёвка на 10 дней на одного человека при двухместном размещении с проживанием и лечением будет стоить в эконом-сегменте от 40 тыс. рублей, в среднем ценовом сегменте — от 60 тыс. рублей, а в премиальном — от 90 тыс. рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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