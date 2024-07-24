Летом 2024 года Адлер стал самым дорогим пляжным курортом в России по стоимости размещения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов, средняя цена за ночь в гостиницах Адлера составляет 11 тысяч рублей. На втором месте оказался Абрау-Дюрсо, где средняя стоимость проживания в отеле составляет 8,1 тысячи рублей за сутки. Ялта занимает третью позицию с ценой 7,6 тысячи рублей, а Сочи и Геленджик делят четвертое место с ценой в 5,9 тысячи рублей.
В то же время, самые доступные варианты размещения можно найти в Крыму. Средняя цена за ночь в гостиницах Феодосии достигает 3,8 тысячи рублей, в Судаке — 3,5 тысячи рублей, а в Керчи — 3,1 тысячи рублей.
Памятник коту Семёну установлен в память об удивительной привязанности пушистого друга к своим хозяевам и фантастической способности кошек благодаря непостижимой внутренней навигации находить дорогу домой.