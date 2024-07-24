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Адлер возглавил список самых дорогих пляжных курортов России летом 2024 года

Самым дорогим пляжным курортом России назван Адлер

1:01
Туризм

Летом 2024 года Адлер стал самым дорогим пляжным курортом в России по стоимости размещения.

Самым дорогим пляжным курортом России назван Адлер
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туристических агрегаторов, средняя цена за ночь в гостиницах Адлера составляет 11 тысяч рублей. На втором месте оказался Абрау-Дюрсо, где средняя стоимость проживания в отеле составляет 8,1 тысячи рублей за сутки. Ялта занимает третью позицию с ценой 7,6 тысячи рублей, а Сочи и Геленджик делят четвертое место с ценой в 5,9 тысячи рублей.

В то же время, самые доступные варианты размещения можно найти в Крыму. Средняя цена за ночь в гостиницах Феодосии достигает 3,8 тысячи рублей, в Судаке — 3,5 тысячи рублей, а в Керчи — 3,1 тысячи рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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