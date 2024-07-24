Впервые в мире авиакомпания разрешила дискриминацию по гендеру: IndiGo вводит уникальную опцию

Индийская авиакомпания разрешила летать женщинам отдельно от мужчин

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первая авиакомпания в мире, индийская IndiGo, введет возможность выбора мест в салоне отдельно от мужчин, начиная с августа 2024 года. Как сообщает The Independent, новое правило направлено на повышение комфорта для женщин во время полетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Piergiuliano Chesi, CC BY-SA 3.0

Во время онлайн-регистрации пассажирки смогут увидеть пол соседей и при желании выбрать места рядом с другими женщинами, которые будут отмечены розовым цветом. Эта информация будет доступна только женщинам; мужчины же будут видеть только свободные места, как и прежде.

IndiGo, крупнейшая бюджетная авиакомпания Индии, выполняет ежедневно две тысячи рейсов как по внутренним, так и международным маршрутам. Решение о внедрении новых правил стало результатом опроса, в котором пассажирки делились мнениями о том, что сделает их путешествия более комфортными.