Певец Джейсон Мраз объяснил, как легко и быстро уснуть в самолёте с помощью ремня безопасности

Американский певец раскрыл метод мгновенного засыпания в самолёте

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Джейсон Мраз — американский автор-исполнитель и, как он сам себя называет, "профессиональный турист". За многие годы гастролей он нашёл надёжный способ быстро засыпать в самолёте, которым решил поделиться с другими путешественниками. Этот метод ни разу не подводил его во время многочисленных перелётов, и он уверен в его эффективности.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Мраз советует пристёгивать ремень безопасности особым образом, чтобы под ним можно было поместить обе руки. При этом ремень следует немного затянуть, чтобы он плотно прилегал к телу. По словам певца, такое положение позволяет создать ощущение безопасности и комфорта, что способствует быстрому засыпанию, сообщает The Sun.