Важные советы для туристов: правила поведения и особенности менталитета в Азербайджане

Желаете посетить Азербайджан? Можете быть уверены: вы сделали отличный выбор как турист. Азербайджанцы известны своим гостеприимством.
Кроме того, эта страна Закавказья славится многочисленными достопримечательностями: вы найдёте здесь как архитектурные памятники, так и живописные природные уголки.
Однако, прежде чем отправиться в "страну огней", стоит узнать о некоторых особенностях местного менталитета. Канал "Тревел блог" на платформе Дзен рассказал о культурных и юридических особенностях Азербайджана.
Отказ от приглашения в гости
Если азербайджанец приглашает вас в гости, не отказывайтесь, чтобы не обидеть его. В этой стране отказ может быть воспринят как серьёзное оскорбление.
Поэтому постарайтесь найти время для визита и не забудьте принести сувениры.
Если вы всё же не можете принять приглашение, вежливо объясните причину.
Вызывающий стиль одежды
В Азербайджане вульгарная одежда не приветствуется. Девушкам рекомендуется одеваться скромно, выбирая закрытые наряды и избегая яркого макияжа.
Поцелуи на улице
Если вы приехали в Азербайджан с партнёром, воздержитесь от публичных поцелуев. Это может быть воспринято как дерзость.
Торговаться в определённых магазинах
В Азербайджане торговаться вполне нормально и даже традиционно. Однако соблюдайте меру и торгуйтесь только на рынках и в частных магазинчиках. В сетевых магазинах и кафе попытки снизить цену неуместны.
Фотографировать определённые объекты и людей
В Азербайджане не стоит фотографировать людей без их разрешения, а также станции метро. Кроме того, фотографирование некоторых торговых центров может быть запрещено.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.