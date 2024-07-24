Важные советы для туристов: правила поведения и особенности менталитета в Азербайджане

Не делайте этого в Азербайджане: главные табу для туристов

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Желаете посетить Азербайджан? Можете быть уверены: вы сделали отличный выбор как турист. Азербайджанцы известны своим гостеприимством.

Фото: commons.wikimedia.org by Asif Abbas, CC BY-SA 4.0

Кроме того, эта страна Закавказья славится многочисленными достопримечательностями: вы найдёте здесь как архитектурные памятники, так и живописные природные уголки.

Однако, прежде чем отправиться в "страну огней", стоит узнать о некоторых особенностях местного менталитета. Канал "Тревел блог" на платформе Дзен рассказал о культурных и юридических особенностях Азербайджана.

Отказ от приглашения в гости

Если азербайджанец приглашает вас в гости, не отказывайтесь, чтобы не обидеть его. В этой стране отказ может быть воспринят как серьёзное оскорбление.

Поэтому постарайтесь найти время для визита и не забудьте принести сувениры.

Если вы всё же не можете принять приглашение, вежливо объясните причину.

Вызывающий стиль одежды

В Азербайджане вульгарная одежда не приветствуется. Девушкам рекомендуется одеваться скромно, выбирая закрытые наряды и избегая яркого макияжа.

Поцелуи на улице

Если вы приехали в Азербайджан с партнёром, воздержитесь от публичных поцелуев. Это может быть воспринято как дерзость.

Торговаться в определённых магазинах

В Азербайджане торговаться вполне нормально и даже традиционно. Однако соблюдайте меру и торгуйтесь только на рынках и в частных магазинчиках. В сетевых магазинах и кафе попытки снизить цену неуместны.

Фотографировать определённые объекты и людей

В Азербайджане не стоит фотографировать людей без их разрешения, а также станции метро. Кроме того, фотографирование некоторых торговых центров может быть запрещено.