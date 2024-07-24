МИД России Мария Захарова предупредила россиян о русофобии во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла российских граждан, планирующих посетить Олимпийские игры в Париже, о возможной русофобской кампании со стороны французских властей. Об этом сообщает РБК.
По её словам, россияне должны проявлять повышенную бдительность и осторожность во Франции, так как их безопасность может быть под угрозой. Захарова также рекомендовала ознакомиться с рекомендациями российского посольства в Париже перед поездкой.
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