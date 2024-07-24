МИД России Мария Захарова предупредила россиян о русофобии во Франции

Россиян предупредили о русофобии во Франции

0:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла российских граждан, планирующих посетить Олимпийские игры в Париже, о возможной русофобской кампании со стороны французских властей. Об этом сообщает РБК.

Фото: wikimedia.org by CherryX, CC BY 3.0

По её словам, россияне должны проявлять повышенную бдительность и осторожность во Франции, так как их безопасность может быть под угрозой. Захарова также рекомендовала ознакомиться с рекомендациями российского посольства в Париже перед поездкой.