На Крите толпа напала и жестоко избила араба-христианина, приняв его за еврея

Турист арабского происхождения из Израиля стал жертвой жестокого нападения на греческом острове Крит, сообщает портал Ynet.
17 июля 24-летний Фахад Кубати из Назарета отдыхал в прибрежном городе Малия, который известен своими курортами. Когда злоумышленники услышали, как он включает музыку на иврите в своей машине, они приняли его за еврея.
Группа из 12 человек напала на молодого человека и жестоко избивала его, пока он не показал им крест и не заявил, что исповедует христианство. После этого Кубати был госпитализирован с травмами челюсти и головы.
Отмечается, что путешественник недавно демобилизовался из Армии обороны Израиля.
"Это было не просто нападение, а попытка убийства", — возмутилась мать пострадавшего, Жаклин Кубати.
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