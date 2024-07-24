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На Крите толпа напала и жестоко избила араба-христианина, приняв его за еврея

Араб-христианин был избит на Крите из-за подозрения в еврействе

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Туризм

Турист арабского происхождения из Израиля стал жертвой жестокого нападения на греческом острове Крит, сообщает портал Ynet.

Араб-христианин был избит на Крите из-за подозрения в еврействе
Фото: www.flickr.com by Артемас Лю, CC BY 2.0

17 июля 24-летний Фахад Кубати из Назарета отдыхал в прибрежном городе Малия, который известен своими курортами. Когда злоумышленники услышали, как он включает музыку на иврите в своей машине, они приняли его за еврея.

Группа из 12 человек напала на молодого человека и жестоко избивала его, пока он не показал им крест и не заявил, что исповедует христианство. После этого Кубати был госпитализирован с травмами челюсти и головы.

Отмечается, что путешественник недавно демобилизовался из Армии обороны Израиля.

"Это было не просто нападение, а попытка убийства", — возмутилась мать пострадавшего, Жаклин Кубати.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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