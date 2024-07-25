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Открыто раннее бронирование билетов на речные круизы на 2025 год: можно сэкономить от 10 до 20%

Открыта продажа речных круизов на 2025 год

1:09
Туризм

Крупные туроператоры открыли ранние продажи билетов на речные круизы на навигацию 2025 года.

Открыта продажа речных круизов на 2025 год
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksander Kaasik is licensed under Creative Commons

Покупая билеты сейчас, пассажиры могут сэкономить примерно 10-20% от стоимости путёвки.

"Скидка по акции раннего бронирования составляет 10%, она продлится до конца марта 2025 года. Ближе к старту речной навигации процент скидки постепенно снижается до 9-2% в зависимости от теплохода и маршрута", — рассказал заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский.

По его словам, обычно заранее выкупают круизы на лето продолжительностью от 8 и более дней. И чаще всего при этом выбирают одноместные каюты и каюты уровня делюкс.

Кроме летних круизов, популярностью пользуются апрельские и майские праздничные даты: из Москвы чаще путешествуют на Соловки, до Выборга, в Астрахань, до Перми, а из Поволжья — до Санкт-Петербурга и в Карелию, сообщает Российский союз туроператоров.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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