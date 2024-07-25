Открыто раннее бронирование билетов на речные круизы на 2025 год: можно сэкономить от 10 до 20%

Крупные туроператоры открыли ранние продажи билетов на речные круизы на навигацию 2025 года.
Покупая билеты сейчас, пассажиры могут сэкономить примерно 10-20% от стоимости путёвки.
"Скидка по акции раннего бронирования составляет 10%, она продлится до конца марта 2025 года. Ближе к старту речной навигации процент скидки постепенно снижается до 9-2% в зависимости от теплохода и маршрута", — рассказал заместитель генерального директора по развитию компании "ВодоходЪ" Илья Суховольский.
По его словам, обычно заранее выкупают круизы на лето продолжительностью от 8 и более дней. И чаще всего при этом выбирают одноместные каюты и каюты уровня делюкс.
Кроме летних круизов, популярностью пользуются апрельские и майские праздничные даты: из Москвы чаще путешествуют на Соловки, до Выборга, в Астрахань, до Перми, а из Поволжья — до Санкт-Петербурга и в Карелию, сообщает Российский союз туроператоров.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.