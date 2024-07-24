"Каждый готов стать доносчиком": российская блогерша раскрывает правду о менталитете американцев

Россиянка в США раскритиковала американскую толерантность

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, побывавшая в США, выразила недовольство по поводу американской "толерантности", которая, по её мнению, достигла крайних проявлений. Своим мнением она поделилась в блоге на платформе "Дзен".

Фото: www.flickr.com by North Charleston from North Charleston, SC, United States, CC BY-SA 2.0

По словам Ершовой, в США почти каждый готов стать доносчиком, если кто-то случайно нарушит их "ценные" законы или выйдет за рамки их представлений о порядке.

Она рассказала, что во время поездки по США она и её молодой человек остановились у друга, и как только об этом узнал сосед, тот немедленно сообщил арендодателю. Из-за этого туристам пришлось быстро собрать вещи и уехать. Ершова отметила, что это не единичный случай, а отражение менталитета американцев.

"Если забыли вынести мусорный бак в установленное время, ждите визита инспектора. Если дети играют во дворе после 9 вечера, вас ждет дружелюбный сосед с просьбой соблюдать тишину. А если ваш газон немного длиннее нормы, получите письмо от управляющей компании с угрозой штрафа", — предупреждает блогерша.

Она пояснила, что в США люди считают своим долгом следить за всеми и сообщать в соответствующие органы, при этом в лицо они ничего не скажут, а будут улыбаться.

"Американская толерантность — это, на самом деле, тщательно замаскированное стремление всех контролировать и жаловаться на каждого", — заключила Ершова.