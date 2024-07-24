Билеты на авиарейсы по России подорожали на 17% в 2024 году: что нужно знать

Билеты на перелёты внутри России подорожали

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Билеты на авиарейсы по России стали дороже на 17 процентов в первой половине 2024 года. Средняя стоимость перелета в эконом-классе достигла 7,3 тысячи рублей за тысячу километров, сообщает "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата.

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В июне средняя цена билетов возросла на 14 процентов по сравнению с прошлым годом, составив 8,4 тысячи рублей.

Авиакомпании связывают этот рост с трудностями в импортировании запчастей из-за санкций и изменениями в поведении пассажиров. Эксперты указывают на такие факторы, как повышение аэропортовых сборов, рост цен на авиакеросин, необходимость индексации зарплат и высокий спрос на авиаперевозки.