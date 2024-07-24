Топ-10 самых мощных паспортов мира: полный рейтинг по версии Henley & Partners

Согласно индексу Henley & Partners, граждане Сингапура обладают самыми сильными паспортами в мире. Они имеют безвизовый доступ в 195 стран и территорий из 227. Рейтинг основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
На втором месте находятся Франция, Германия, Италия, Япония и Испания, чьи паспорта предоставляют доступ в 192 страны и территории. Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция занимают третью позицию с возможностью посещения 191 страны.
Россия расположена на 45-м месте с доступом в 116 стран. На самом низком уровне находится паспорт Афганистана, который позволяет посещать только 26 стран. Замыкают рейтинг страны с наименьшими показателями, такие как Йемен, Пакистан, Ирак, Сирия, Непал, Сомали, Бангладеш, Ливия и частично признанная Палестина.
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