Стюардесса авиакомпании Qatar Airways поделилась "секретным кодом", который бортпроводники используют для обмена информацией о пассажирах и ситуации на борту. Этот код может быть понятен и русскоязычным пассажирам, так как некоторые термины используются в разных языках. Например, вместо слова "пассажиры" часто употребляется сокращение "Pax".
Интересные выражения включают "вши на входе", что означает пассажиров, которые слишком быстро движутся к выходу из самолета. Детей, путешествующих без сопровождения, называют "бегунами". Термины "Spinner" и "Sin Bin" обозначают, соответственно, пассажира, который опаздывает и не может найти свое место, и пассажира, который ожидает в зоне ожидания, пока взлетают другие самолеты.
Кроме того, бортпроводники используют шутливые выражения, такие как "Следить за промежностью", чтобы проверить, правильно ли пристегнуты ремни безопасности. Также они могут сказать, что произошел "синяк", если в туалете самолета возникли проблемы со сливом воды.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.