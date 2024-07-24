Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерше Елене Блиновской продлили арест до 19 августа
Профессор Евстафьев объяснил недавнюю речь посла Украины в Британии Залужного
Рецепт летнего десерта с клубникой
Как избежать капитального ремонта двигателя: советы профессионалов
Названа польза от приседаний
Capcom объявила о планах повысить долю женщин на руководящих должностях
В Москве площадь Европы переименовали в площадь Евразии
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Как завести новых друзей во время путешествия: советы и идеи

Как завести новых друзей во время путешествия

1:20
Туризм

Путешествия — это отличная возможность завести новые дружеские связи. Особенно если вы готовы открыться новым знакомствам и выйти из своей зоны комфорта. Одним из способов сделать это — записаться на языковые курсы, где можно не только изучить полезные фразы и улучшить свои коммуникативные навыки, но и встретить единомышленников.

Как завести новых друзей во время путешествия
Фото: unsplash.com by Matheus Ferrero, PDM

Также стоит попробовать себя в различных активностях, таких как занятия по местной кухне или искусству. Это даст вам шанс освоить местные рецепты или создать уникальные поделки, а также познакомиться с другими участниками курсов, которые разделяют ваши интересы.

Общение с местными жителями через сервисы вроде Couchsurfing или Airbnb может стать отличной возможностью погрузиться в культуру и завести новые знакомства. Присоединение к экскурсиям и мероприятиям позволит вам лучше узнать город и встретить других путешественников.

Не забудьте проконсультироваться с друзьями, которые уже посещали эту страну или город. Они могут посоветовать интересные места или даже познакомить вас со своими знакомыми. И, конечно, активно участвуйте в жизни хостела — это даст вам возможность получить советы от других путешественников и найти попутчиков для новых приключений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Как завести новых друзей во время путешествия
Всего 2-3 капли этого – и ваша морковь станет суперурожайной
При помощи СВЧ-импульсов на Земле воссоздали условия звездообразования
Жена Мартиросян встретилась со своим кумиром Вуди Харрельсоном
Что будет, если перестать гладить кошку: 3 возможных варианта развития событий
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску
Китай повышает уровень инвестиционного сотрудничества с РФ
Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына
Нутрициолог Заровнятных назвала детокс опасной и бессмысленной процедурой
Советы, как собрать дорожный косметический набор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников