Перед покупкой билета на ресурсах РЖД можно при выборе мест посмотреть фото вагона

Теперь покупатель сможет заранее увидеть интерьер вагона при покупке билета на ресурсах компании "Российские железные дороги".
Пока эта опция работает лишь на части маршрутов, однако в скором времени перевозчик планирует добавить снимки всех существующих поездов.
Есть, правда, один нюанс: пассажир увидит фото не именно того купе, в котором он хочет приобрести билет, а лишь стандартные снимки вагонов различной комплектации. Эти фото позволят лишь номинально оценить вагон, а не даст чёткого представления того, как в реальности будет выглядеть купе, в которое пассажир собирается купить билет.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.