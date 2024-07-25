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Перед покупкой билета на ресурсах РЖД можно при выборе мест посмотреть фото вагона

На ресурсах РЖД по покупке билетов появилась опция просмотра фото вагона

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Туризм

Теперь покупатель сможет заранее увидеть интерьер вагона при покупке билета на ресурсах компании "Российские железные дороги".

На ресурсах РЖД по покупке билетов появилась опция просмотра фото вагона
Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, CC BY-SA 3.0

Пока эта опция работает лишь на части маршрутов, однако в скором времени перевозчик планирует добавить снимки всех существующих поездов.

Есть, правда, один нюанс: пассажир увидит фото не именно того купе, в котором он хочет приобрести билет, а лишь стандартные снимки вагонов различной комплектации. Эти фото позволят лишь номинально оценить вагон, а не даст чёткого представления того, как в реальности будет выглядеть купе, в которое пассажир собирается купить билет.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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