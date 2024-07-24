Пешеходный маршрут "Тропа любви" в Италии вновь в ожидании туристов

После масштабной реконструкции "Тропа любви" В Италии должна полностью открыться 27 июля 2024 года, пишет euronews.
Летом прошлого года туристы посетили первый участок пешеходного маршрута. Известная как самая романтическая прогулка в мире, Виа дель Аморе, или "Тропа любви", расположена между Риомаджоре и Манаролой. Она была закрыта еще в 2012 году после того, как в результате схода оползня пострадали четыре туриста и потребовался ремонт тропы.
Маршрут протяженностью 1 км огибает цепочку из пяти деревень, составляющих Чинкве-Терре — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мощеная дорожка огибает побережье, откуда открывается потрясающий вид на пейзаж и море. Тропинка была вырублена в твердой скале, нависающей над морем, и, по легенде, она стала местом встречи влюбленных из двух городов.
В рамках проекта реставрации скалы над и под дорожкой были ограждены стальной сеткой и высажено 8800 растений для улучшения ландшафта. Также была установлена система мониторинга, позволяющая заранее предупреждать о любых потенциальных оползнях.
Количество посетителей, которым разрешено проходить по тропе каждый час, ограничено до 400.
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