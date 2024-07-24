Новый пляжный курорт "Вонсан-Калма" в Северной Корее начнёт принимать гостей весной 2025 года

В Северной Корее откроется курорт "Вонсан-Калма" с пляжем длиной 5,5 км

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

В следующем году в Северной Корее начнёт функционировать новый круглогодичный пляжный курорт "Вонсан-Калма", который будет доступен для посещения уже весной 2025 года. Лидер страны Ким Чен Ын объявил об этом во время своего визита на восточное побережье КНДР.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, CC BY-SA 2.0

По информации Buying Business Travel Russia, курорт расположен примерно в 160 км от Пхеньяна, рядом с военным полигоном. Он занимает площадь 245 га и включает сотни зданий с тысячами гостиничных номеров, расположенных вдоль песчаного пляжа длиной 5,5 км.

Отмечается, что курорт "Вонсан-Калма" станет полноценным прибрежным городом для туристов. Изначально планировалось открыть этот проект в 2018 году, но пандемия нарушила планы северокорейских властей. Сейчас, по словам Ким Чен Ына, строительство подходит к завершению.

Лидер Северной Кореи уже осмотрел ход работ и дал несколько поручений строителям и архитекторам. Он поручил добавить в проект дополнительную инфраструктуру для улучшения экологических возможностей города, построить современный парк развлечений и предусмотреть различные зоны отдыха для гостей.

В новом туристическом городе уже сейчас расположены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, а также множество СПА и ресторанов.