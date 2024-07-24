В следующем году в Северной Корее начнёт функционировать новый круглогодичный пляжный курорт "Вонсан-Калма", который будет доступен для посещения уже весной 2025 года. Лидер страны Ким Чен Ын объявил об этом во время своего визита на восточное побережье КНДР.
По информации Buying Business Travel Russia, курорт расположен примерно в 160 км от Пхеньяна, рядом с военным полигоном. Он занимает площадь 245 га и включает сотни зданий с тысячами гостиничных номеров, расположенных вдоль песчаного пляжа длиной 5,5 км.
Отмечается, что курорт "Вонсан-Калма" станет полноценным прибрежным городом для туристов. Изначально планировалось открыть этот проект в 2018 году, но пандемия нарушила планы северокорейских властей. Сейчас, по словам Ким Чен Ына, строительство подходит к завершению.
Лидер Северной Кореи уже осмотрел ход работ и дал несколько поручений строителям и архитекторам. Он поручил добавить в проект дополнительную инфраструктуру для улучшения экологических возможностей города, построить современный парк развлечений и предусмотреть различные зоны отдыха для гостей.
В новом туристическом городе уже сейчас расположены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, а также множество СПА и ресторанов.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.