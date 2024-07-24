Почему туристы из Турции предпочитают теперь отдых в Греции

Из-за инфляции путешествовать по Турции становится слишком дорого, пишет euronews.
Инфляция в Турции резко возросла в последние месяцы, достигнув 75,4% в мае, главным образом из-за повышения цен на отели, кафе и рестораны. Поэтому турки въезжают в соседнюю Грецию на отдых. Количество иностранных туристов в Турции также резко сократилось.
Турция, занимающая когда-то лидирующие позиции в Европе, особенно в Средиземноморском бассейне, благодаря своему сервису и качеству отелей, теперь теряет эти позиции из-за инфляции.
Стоимость отелей — не единственное, что отпугивает путешественников. Входные билеты на археологические объекты, находящиеся в ведении Министерства культуры и туризма Турции, также резко выросли в цене. Входные билеты на археологические памятники рассчитываются в евро. Если раньше попасть в древний город Эфес можно было за 15 евро, то сейчас это стоит 40 евро.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.