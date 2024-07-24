Почему туристы из Турции предпочитают теперь отдых в Греции

Турецкие туристы вместо внутреннего туризма выбирают Грецию

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из-за инфляции путешествовать по Турции становится слишком дорого, пишет euronews.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Инфляция в Турции резко возросла в последние месяцы, достигнув 75,4% в мае, главным образом из-за повышения цен на отели, кафе и рестораны. Поэтому турки въезжают в соседнюю Грецию на отдых. Количество иностранных туристов в Турции также резко сократилось.

Турция, занимающая когда-то лидирующие позиции в Европе, особенно в Средиземноморском бассейне, благодаря своему сервису и качеству отелей, теперь теряет эти позиции из-за инфляции.

Стоимость отелей — не единственное, что отпугивает путешественников. Входные билеты на археологические объекты, находящиеся в ведении Министерства культуры и туризма Турции, также резко выросли в цене. Входные билеты на археологические памятники рассчитываются в евро. Если раньше попасть в древний город Эфес можно было за 15 евро, то сейчас это стоит 40 евро.