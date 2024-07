Отпуск мечты по доступным ценам: узнайте, сколько стоит неделя в раю

Пакетный тур в четырехзвездочный отель Бангкока будет стоить россиянам от 149 тысяч рублей за 7 ночей. Эти данные о ценах на отдых в столице Таиланда предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository