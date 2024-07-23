Отпуск мечты по доступным ценам: узнайте, сколько стоит неделя в раю

Пакетный тур в четырехзвездочный отель Бангкока будет стоить россиянам от 149 тысяч рублей за 7 ночей. Эти данные о ценах на отдых в столице Таиланда предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Таиланд занимает высокие позиции в туристических рейтингах. Например, по версии DestinAsian, Бангкок признан лучшим городом мира, а острова Пхукет и Самуи — третьим и четвертым лучшими островами в мире.
Отдых на курортах Самуи в июле обойдется в среднем в 257 тысяч рублей на двоих. В эту цену включен перелет из Москвы и 11 ночей проживания в трехзвездочной гостинице.
Летние туры на Пхукет будут более доступными, так как в это время здесь низкий сезон. Таким образом, 11 ночей в четырехзвездочном отеле на Пхукете обойдутся россиянам в 157 тысяч рублей на двоих.
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