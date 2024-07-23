Российским туристам рассказали, как сэкономить 30 процентов на турах в Турцию

Поездки в Турцию в бархатный сезон могут обойтись на 10-20 процентов дешевле, чем летом. Такой способ сэкономить на отпуске россиянам рекомендовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Если оформить бронирование на осень уже сейчас, можно сэкономить до 30 процентов, как говорится в публикации.
Недельный тур в четырехзвездочный отель с вылетом 8 августа стоит 99,5 тысячи рублей на двоих. Через два месяца этот же тур будет стоить уже 88 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Турция славится своими красивыми пляжами и курортами, особенно на побережье Средиземного и Эгейского морей.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.