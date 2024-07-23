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Стюардесса авиакомпании TUI порекомендовала никогда не надевать этот предмет гардероба в самолёт

Почему шорты не лучший выбор для полёта?

0:44
Туризм

Стюардесса авиакомпании TUI дала рекомендацию пассажирам избегать ношения шорт во время полета.

Почему шорты не лучший выбор для полёта?
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

Она поделилась этим мнением с Nottingham Post, отметив, что ношение шорт в самолете может быть не совсем гигиеничным из-за возможного наличия грязных мест в салоне.

По её словам, никогда нельзя быть уверенным в чистоте кресла, а также следует учитывать, что в самолете может быть прохладно.

Ранее экс-стюардесса и писательница Мариса Макл поделилась своими наблюдениями о наиболее раздражающих типах пассажиров. В её списке на первом месте оказались путешественники, которые протягивают использованные салфетки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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