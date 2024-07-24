Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAMA Network: у детей-геймеров активность мозга выше, чем у неиграющих детей
В парке Йеллоустоун произошёл гидротермальный взрыв
Электрический внедорожник Lynk & Co Z20 готовится к мировому дебюту в конце 2024 года
Microbiological Research: полезные бактерии передают память через поколения
Почему шоколад вреден для собак
Николь Кидман рассказала о трудностях съёмок у Стэнли Кубрика
Как добиться идеальной кожи вокруг глаз с помощью патчей
Эксперт Стольников дал прогноз состояния рынка жилья по завершении льготной ипотеки
Николь Кидман: Стэнли Кубрик сильно экономил на съёмках своего последнего фильма
Российская туристка почти 3 месяца ждала получения визы в Европу

Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке

0:55
Туризм

Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке из России, поскольку не оформило визу в срок. Об этом пишет портал TourDom.

Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Женщина подала документы на оформление визы 25 апреля. В конце мая она планировала отправиться в Европу. Тем не менее, ближе к дате ей позвонили и попросили перенести поездку на вторую половину июня. Однако и к этому времени туристке не сделали визу. Её она получила только 19 июля. 

"Это просто крейзи. Ждала с 25 апреля. И мне дали всего 1 въезд на 20 дней. Это 5-й шенген в паспорте, делала через проверенное агентство и такой результат", — сообщила туристка в соцсетях.

Ранее Pravda.Ru писала, что Италия стала самой доступной страной Европы для бронирования отелей за рубежом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Последние материалы
Николь Кидман рассказала о трудностях съёмок у Стэнли Кубрика
Как добиться идеальной кожи вокруг глаз с помощью патчей
Эксперт Стольников дал прогноз состояния рынка жилья по завершении льготной ипотеки
Омлет в чашке: очень простой завтрак, который готовится в микроволновке за пару минут
Николь Кидман: Стэнли Кубрик сильно экономил на съёмках своего последнего фильма
Стало известно, зачем обрезать томаты в июле
Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке
Торговая война между США и Китаем в сфере ИИ накаляется
Спрос на элитное загородное жильё в Подмосковье вырос в 1,5 раза за год
Science of the Total: эксперты обнаружили кокаин в акулах у Рио-де-Жанейро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников