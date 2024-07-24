Российская туристка почти 3 месяца ждала получения визы в Европу

Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке из России, поскольку не оформило визу в срок. Об этом пишет портал TourDom.
Женщина подала документы на оформление визы 25 апреля. В конце мая она планировала отправиться в Европу. Тем не менее, ближе к дате ей позвонили и попросили перенести поездку на вторую половину июня. Однако и к этому времени туристке не сделали визу. Её она получила только 19 июля.
"Это просто крейзи. Ждала с 25 апреля. И мне дали всего 1 въезд на 20 дней. Это 5-й шенген в паспорте, делала через проверенное агентство и такой результат", — сообщила туристка в соцсетях.
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