Российская туристка почти 3 месяца ждала получения визы в Европу

Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянское консульство 2 раза сорвало поездку туристке из России, поскольку не оформило визу в срок. Об этом пишет портал TourDom.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Женщина подала документы на оформление визы 25 апреля. В конце мая она планировала отправиться в Европу. Тем не менее, ближе к дате ей позвонили и попросили перенести поездку на вторую половину июня. Однако и к этому времени туристке не сделали визу. Её она получила только 19 июля.

"Это просто крейзи. Ждала с 25 апреля. И мне дали всего 1 въезд на 20 дней. Это 5-й шенген в паспорте, делала через проверенное агентство и такой результат", — сообщила туристка в соцсетях.

Ранее Pravda.Ru писала, что Италия стала самой доступной страной Европы для бронирования отелей за рубежом.