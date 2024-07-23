Перелёты и стресс: врачи предостерегают путешественников от опасного тренда "raw-dogging"

Перелёт — это огромный стресс для организма, поэтому важно поддерживать его различными способами. Врачи высказали своё мнение о новом тренде, который вредит путешественникам, и объяснили, почему от него стоит отказаться.
В социальных сетях набирает популярность тенденция под названием "raw-dogging". Суть этого тренда заключается в том, что пассажир на протяжении всего полёта просто сидит и смотрит в одну точку, избегая еды, просмотра фильмов и прослушивания музыки.
Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от этой практики каждому путешественнику.
"Полёт в герметичном салоне вызывает стресс у человеческого организма, поэтому важно отвлекаться на что-то приятное, чтобы поддерживать хорошее самочувствие", — поясняют врачи.
Поэтому не стоит отказываться от воды, еды и развлечений на борту, которые помогают отвлечься от перелёта и улучшить настроение, сообщает "Рамблер".
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