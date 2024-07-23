Перелёты и стресс: врачи предостерегают путешественников от опасного тренда "raw-dogging"

Как новый авиатренд подвергает риску здоровье путешественников: мнение врачей

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелёт — это огромный стресс для организма, поэтому важно поддерживать его различными способами. Врачи высказали своё мнение о новом тренде, который вредит путешественникам, и объяснили, почему от него стоит отказаться.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0

В социальных сетях набирает популярность тенденция под названием "raw-dogging". Суть этого тренда заключается в том, что пассажир на протяжении всего полёта просто сидит и смотрит в одну точку, избегая еды, просмотра фильмов и прослушивания музыки.

Специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от этой практики каждому путешественнику.

"Полёт в герметичном салоне вызывает стресс у человеческого организма, поэтому важно отвлекаться на что-то приятное, чтобы поддерживать хорошее самочувствие", — поясняют врачи.

Поэтому не стоит отказываться от воды, еды и развлечений на борту, которые помогают отвлечься от перелёта и улучшить настроение, сообщает "Рамблер".