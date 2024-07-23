Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Священник назвал видения при клинической смерти доказательством загробной жизни
Китайские исследователи нашли 2300-летний алкогольный напиток
Проект "Формула успеха" завершился PR-саммитом, объединяющим лидеров НКО
Факторы, влияющие на размер груди: от генетики до возраста
Признаки нехватки магния в организме
Наваристая солянка, как в лучших ресторанах: пошаговый рецепт приготовления
Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam
Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая
Туры в Турцию на осень обойдутся дешевле
Краснодарский край признан регионом с самыми доступными санаториями для отдыха россиян летом 2024 года

Краснодарский край лидирует по доступности цен на санатории для россиян

0:50
Туризм

Санатории пользуются наибольшей популярностью среди россиян в возрасте 35-44 лет, как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование сервиса бронирования "Отелло".

Краснодарский край лидирует по доступности цен на санатории для россиян
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Согласно исследованию, чаще всего санатории посещают жители Москвы (31%) и Санкт-Петербурга (12%). Средняя продолжительность отдыха на оздоровительных курортах варьируется от 7 до 21 дня (51%).

В отчёте также указано, что летом 2024 года средняя стоимость суток отдыха в санатории или пансионате в России составляет от девяти до 16 тысяч рублей. Самый выгодный регион для отдыха — Краснодарский край, где средняя цена за ночь составляет около девяти тысяч рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
В Одессе в бункере погибли спецназовцы из Британии Дмитрий Плотников Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Почему опытные дачники спешат выполнить эту процедуру в июле? Узнайте секрет успешного урожая
Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей
Как приготовить вкусный и питательный завтрак из творога и яиц: простой рецепт для занятых людей
Последние материалы
Краснодарский край лидирует по доступности цен на санатории для россиян
Helldivers 2: причины падения онлайн-игроков в Steam
Окучивание капусты: пошаговая инструкция для рекордного урожая
Туры в Турцию на осень обойдутся дешевле
США стремительно движутся к банкротству
ЕС снизит импортные тарифы для BMW и Volkswagen, произведенных в Китае
Ученые МФТИ делают прорыв в области полупроводников
Лучшие упражнения для кардио
Забудете о мозолях даже в новой обуви — следуйте этим советам
Риелтор Левина объяснила, почему в Большом Сити мало студий в продаже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников