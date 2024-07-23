Краснодарский край признан регионом с самыми доступными санаториями для отдыха россиян летом 2024 года

Санатории пользуются наибольшей популярностью среди россиян в возрасте 35-44 лет, как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на исследование сервиса бронирования "Отелло".
Согласно исследованию, чаще всего санатории посещают жители Москвы (31%) и Санкт-Петербурга (12%). Средняя продолжительность отдыха на оздоровительных курортах варьируется от 7 до 21 дня (51%).
В отчёте также указано, что летом 2024 года средняя стоимость суток отдыха в санатории или пансионате в России составляет от девяти до 16 тысяч рублей. Самый выгодный регион для отдыха — Краснодарский край, где средняя цена за ночь составляет около девяти тысяч рублей.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.