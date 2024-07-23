В Испании нашли способ борьбы с туристами с помощью фекалий: экстренная мера против аренды туристами

В Испании нашли способ борьбы с туристами фекалиями

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В испанском городе Севилья нашли необычный способ борьбы с туристами: местные жители стали обмазывать экскрементами почтовые ящики домов, сдаваемых в аренду туристам. Это крайнее выражение их недовольства ростом стоимости жизни, вызванным наплывом иностранцев, сообщает ABC Sevilla.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Тем временем на Майорке тысячи местных жителей вышли на демонстрацию против массового туризма. Как сообщает Reuters, 21 июля на острове прошли протесты, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Активисты маршировали по улицам Пальмы с плакатами, призывающими остановить массовый туризм и частные самолеты.