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В Испании нашли способ борьбы с туристами с помощью фекалий: экстренная мера против аренды туристами

В Испании нашли способ борьбы с туристами фекалиями

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Туризм

В испанском городе Севилья нашли необычный способ борьбы с туристами: местные жители стали обмазывать экскрементами почтовые ящики домов, сдаваемых в аренду туристам. Это крайнее выражение их недовольства ростом стоимости жизни, вызванным наплывом иностранцев, сообщает ABC Sevilla.

В Испании нашли способ борьбы с туристами фекалиями
Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Тем временем на Майорке тысячи местных жителей вышли на демонстрацию против массового туризма. Как сообщает Reuters, 21 июля на острове прошли протесты, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Активисты маршировали по улицам Пальмы с плакатами, призывающими остановить массовый туризм и частные самолеты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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