В испанском городе Севилья нашли необычный способ борьбы с туристами: местные жители стали обмазывать экскрементами почтовые ящики домов, сдаваемых в аренду туристам. Это крайнее выражение их недовольства ростом стоимости жизни, вызванным наплывом иностранцев, сообщает ABC Sevilla.
Тем временем на Майорке тысячи местных жителей вышли на демонстрацию против массового туризма. Как сообщает Reuters, 21 июля на острове прошли протесты, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Активисты маршировали по улицам Пальмы с плакатами, призывающими остановить массовый туризм и частные самолеты.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.