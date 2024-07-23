Россию повысили в рейтинге самых сильных паспортов мира: новый статус и преимущества

Россия улучшила свои позиции в рейтинге самых мощных паспортов мира

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россия улучшила свои позиции в рейтинге самых мощных паспортов мира, поднявшись с 51-го на 45-е место, согласно обновленному индексу паспортов от компании Henley&Partners. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose, CC BY-SA 4.0

Теперь Россия делит 45-е место с Турцией. По данным исследования, российские граждане могут посещать 116 стран и территорий без необходимости получения виз.

Титул самого сильного паспорта мира принадлежит Сингапуру, чьи граждане могут путешествовать без виз в 195 стран и территорий. На втором месте находятся Франция, Германия, Италия, Япония и Испания, позволяющие безвизовый въезд в 192 страны. На третьем месте расположены Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция, с 191 направлением.

Кроме того, с 15 июля власти Таиланда продлили действие 60-дневного безвизового режима для граждан 93 стран, включая Россию. Это решение направлено на привлечение большего числа иностранных туристов и стимулирование экономики страны.