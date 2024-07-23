Россиянам раскрыли способ сэкономить 30% на отдыхе в Турции: бархатный сезон в Турции

Туры в Турцию на бархатный сезон будут стоить на 10-20 процентов дешевле, чем летом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При бронировании осенних путешествий сейчас, можно сэкономить до 30 процентов, отмечается в публикации.
Например, Coral Travel предлагает неделю в четырехзвездочном отеле с вылетом 8 августа за 99,5 тысячи рублей на двоих. Через два месяца аналогичный тур будет стоить 88 тысяч рублей.
Pegas Touristik, в свою очередь, предлагает семидневную поездку в бюджетный четырехзвездочный отель за 131 тысячу рублей на двоих с вылетом 18 августа. При вылете в октябре такой же тур будет стоить 122 тысячи рублей.
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