Россиянам раскрыли способ сэкономить 30% на отдыхе в Турции: бархатный сезон в Турции

Россиянам раскрыли способ сэкономить 30% на отдыхе в Турции

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туры в Турцию на бархатный сезон будут стоить на 10-20 процентов дешевле, чем летом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

При бронировании осенних путешествий сейчас, можно сэкономить до 30 процентов, отмечается в публикации.

Например, Coral Travel предлагает неделю в четырехзвездочном отеле с вылетом 8 августа за 99,5 тысячи рублей на двоих. Через два месяца аналогичный тур будет стоить 88 тысяч рублей.

Pegas Touristik, в свою очередь, предлагает семидневную поездку в бюджетный четырехзвездочный отель за 131 тысячу рублей на двоих с вылетом 18 августа. При вылете в октябре такой же тур будет стоить 122 тысячи рублей.