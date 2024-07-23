Сколько стоит доехать от Москвы до Черного моря: цены на платные участки М-4 "Дон" и альтернативы

Цены на поездки на море из Москвы: платные дороги, поезда и самолеты

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Стоимость поездки на море из Москвы

Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, CC BY-SA 3.0

Летом жители городов стремятся к морю. Сколько стоит доехать на машине по платным дорогам из Москвы до Сочи, Новороссийска или Геленджика? Когда выгоднее лететь самолетом, и почему билеты на поезд могут быть дороже автомобильной поездки — расскажет материал NEWS. ru.

Проблемные участки трассы М-4 "Дон"

Для поездки на море из Москвы автомобилем самым удобным вариантом является платная трасса М-4 "Дон". Это главная транспортная артерия, соединяющая столицу с Краснодарским краем.

В прошлом веке дорога имела всего две полосы без защитных ограждений, что часто приводило к лобовым столкновениям. Первый платный участок трассы появился в 1999 году, это был обход села Хлевное в Липецкой области. Стоимость проезда тогда составляла 5 рублей.

К лету 2024 года путь от Москвы до Черного моря стал современной дорогой без светофоров и пробок. Один из последних платных участков открыт в апреле 2024 года, с 741-го по 803-й километр в Ростовской области. Однако есть и бесплатные участки, например, реконструкция трассы с 933-го по 1024-й километр еще не завершена, что приводит к пробкам.

Платная зона М-4 "Дон" заканчивается в районе Краснодара, а далее к побережью ведет бесплатная дорога, где летом часто бывают заторы. Планируя поездку, стоит учитывать возможность ночевки в Краснодаре, чтобы рано утром без пробок проехать финальный участок.

Если вы направляетесь в Сочи, будьте готовы к горному серпантину от поселка Джубга с ограничением скорости в 20 км/ч. Этот путь в 175 км можно преодолеть за 5 часов без пробок, но летом можно потратить до 7-8 часов. Новый платный автобан Джубга — Сочи, который сократит время пути на 4-6 часов, обещают построить к 2029 году.

Стоимость проезда по платным участкам М-4 "Дон"

Проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" от Москвы до Краснодара стоит 4250 рублей с понедельника по четверг и 5110 рублей с пятницы по воскресенье.

До Геленджика можно доехать за 15-17 часов, но с учетом заправок, обедов и отдыха лучше запланировать ночевку, например, в Ростове-на-Дону или Краснодаре. Стоимость ночевки (около 5000 рублей) стоит включить в бюджет.

Расход топлива для современного кроссовера составляет 10-11 литров на 100 км, что для пути до моря и обратно требует около 170 литров, что обойдется в 19 тысяч рублей.

Итого: поездка на автомобиле из Москвы к Черному морю обойдется в 39 тысяч рублей без учета питания (платная дорога: 8500-10 220 рублей, две ночевки: 10 тыс. рублей, бензин: 19 тыс. рублей).

Сравнение стоимости поездки на автомобиле, поезде и самолете

Стоимость поездки на автомобиле делится на всех пассажиров, что выгодно при путешествии вчетвером — около 10 тысяч рублей на человека.

Билет на поезд Москва — Адлер в плацкарте стоит 4-7 тыс. рублей в одну сторону, купе — 7-11 тыс. рублей. В итоге поездка в купе туда-обратно обойдется в 14-22 тыс. рублей на одного человека. Семья из четырех человек заплатит 56-88 тыс. рублей, а втроем — 42-66 тыс. рублей, что делает автомобиль более выгодным.

Летом билеты на поезд Москва — черноморские города России часто сложно достать, особенно на 3-4 места.

Авиабилеты туда-обратно из Москвы в экономклассе стоят 25-30 тысяч рублей без учета багажа, на четверых — 100-120 тысяч. Однако лететь можно только в Адлер, что требует дополнительных расходов на транспорт до других городов.

При поездке на юг самолетом или поездом следует учитывать расходы на аренду автомобиля, автобус или такси. Например, поездка на такси из центра Сочи на Роза Хутор стоит около 6-8 тыс. рублей туда-обратно, а аренда каршеринговой машины на три дня — около 10-12 тыс. рублей.