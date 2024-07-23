Российские туристы раскритиковали отдых в Крыму: что их не устраивает

Туристы жалуются на высокие цены и низкое качество услуг в Крыму

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдыхающие недовольны высокими ценами и низким качеством услуг. В основном это касается стоимости базовых удобств. Один из туристов пожаловался, что за 30 секунд использования душа на пляже приходится платить 20 рублей.

Фото: wikimedia.org by Деревягин Игорь, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что из-за таких затрат пропадает желание отдыхать на нашем побережье. Теперь и пользование душем стало дороже, такой отдых перестал устраивать, добавил он. Об этом сообщает Newstracker.

Кроме того, туристы жалуются на проблемы с чистотой пляжей и зон отдыха.