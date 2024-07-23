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Курорты с самым дешёвым отдыхом "всё включено" находятся в Турции и Анапе: сравнение цен

Отдых "всё включено" в Турции, Египте и ОАЭ: где дешевле

1:59
Туризм

Система "все включено" является самым популярным и востребованным типом питания у российских туристов, независимо от страны их отдыха. Ассоциация туроператоров России провела анализ стоимости туров "все включено" на вторую половину августа, учитывая поездки на 10 ночей для семьи из двух взрослых или троих (с ребенком), включая стоимость проезда.

Отдых "всё включено" в Турции, Египте и ОАЭ: где дешевле
Фото: panoramio.com by Haluk Comertel, CC BY 3.0

Цены на пакетные туры замерялись для Турции, Египта, ОАЭ, Анапы и Сочи. Было установлено, что самые доступные отели 3* с системой "все включено" находятся в Турции и Анапе.

Так, отдых в Турции для двоих обойдется в 123-160 тысяч рублей, в Анапе, с учетом дороги на машине, — в 130-240 тысяч рублей, в Египте — в 150-210 тысяч рублей, в ОАЭ — в 190-230 тысяч рублей, и в Сочи — в 210-330 тысяч рублей. Отдых с детьми будет дороже на 30-60 тысяч рублей.

Отдых в отелях 4* для двоих дешевле всего в Египте и Анапе — от 160 тысяч рублей. В Турции и Сочи — от 170 тысяч рублей, в ОАЭ — от 200 тысяч рублей. Для отдыха с детьми в отелях такой категории дешевле всего в Анапе — тур на троих обойдется от 170 тысяч рублей, в Турции — от 190 тысяч рублей, в Египте — от 220 тысяч рублей, в ОАЭ — от 260 тысяч рублей, и в Сочи — от 280 тысяч рублей.

В классических отелях 5* для двоих дешевле всего отдыхать в Египте и ОАЭ — от 220 тысяч рублей, в Анапе — от 245 тысяч рублей, в Турции — от 280 тысяч рублей. В Сочи, по данным АТОР, таких отелей нет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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