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Как россиянам добраться в Чехию летом 2024: полезные советы и маршруты

Россиянка рассказала, как попасть в Чехию летом 2024 года

Туризм

Россиянка поделилась, как можно поехать в Чехию летом 2024 года. Она указала, что в настоящее время россиянам невозможно получить визу в Чехию напрямую, поэтому нужно сначала получить визу в другой стране и провести там некоторое время. После этого можно будет попасть в Чехию. Россиянка назвала несколько стран, где можно оформить шенгенскую визу.

Россиянка рассказала, как попасть в Чехию летом 2024 года
Фото: commons.wikimedia.org by David Sedlecký, CC BY-SA 4.0

Чтобы избежать прямых перелетов из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в Чехию, следует использовать маршруты через другие страны. Например, можно лететь из Москвы в Ереван, затем из Еревана в Вену, а оттуда на автобусе или поезде в Прагу. Альтернативный маршрут: Москва — Стамбул, затем Стамбул — Мюнхен, и из Мюнхена в Прагу.

Возвращение в Россию проще: можно воспользоваться прямым автобусным рейсом из Праги в Москву. Однако следует учитывать, что Литва и Польша могут быть недружелюбно настроены к российским гражданам.

Блогер также упомянула проблемы с бронированием отелей через Booking. com из-за необходимости использования нерусских банковских карт, а также необходимость регистрации в полиции при проживании в апартаментах. В целом россиянка советует посещать Чехию только в крайнем случае, предпочитая отдых с родственниками в других странах, таких как Турция или Египет.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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