От столицы до деревень: познаем многогранную культуру Явы во всех её проявлениях

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Остров Ява: сокровищница древней индо-буддийской культуры Индонезии

2:49
Туризм

Индонезийский остров Ява — это настоящее сердце крупнейшего архипелага в мире. На этом уникальном острове причудливым образом переплетаются древние культурные традиции и динамичное развитие современной цивилизации. Давайте познакомимся поближе с главными достопримечательностями и особенностями этого удивительного места.

Остров Ява: сокровищница древней индо-буддийской культуры Индонезии
Фото: flickr.com by xiquinhosilva, CC BY 2.0

Величественные древние храмы

Ява по праву считается одним из центров древнейшей индуистско-буддийской культуры Юго-Восточной Азии. Здесь сохранились грандиозные памятники архитектуры, возраст которых насчитывает более тысячи лет. Самыми впечатляющими из них являются храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан.

Боробудур — это величественная буддийская ступа, которая считается крупнейшим в мире памятником буддийской архитектуры. Ее 72 ступы и 2672 барельефа поражают воображение своим масштабом и изяществом исполнения. Неподалеку находится не менее грандиозный индуистский храмовый комплекс Прамбанан, посвященный трем главным божествам индуизма — Шиве, Брахме и Вишну.

Современная столица и мегаполис Джакарта

На противоположном от древних храмов полюсе находится столица Индонезии — Джакарта. Этот динамичный мегаполис является не только политическим, но и финансовым центром страны. Джакарта поражает своими небоскребами, оживленными улицами и пульсирующей энергией современной жизни.

Здесь можно увидеть роскошные торговые центры, музеи национального значения, великолепные мечети и другие памятники архитектуры. Джакарта — идеальное место для знакомства с многогранной культурой Индонезии и ее кухней.

Очарование небольших городов и деревень

Но кроме столичного мегаполиса, Ява также богата очаровательными небольшими городами и деревенскими поселениями, хранящими самобытные традиции. Одним из таких мест является древний город Yogyakarta, который считается центром яванской культуры.

Здесь можно прогуляться по живописным улочкам с традиционными домами, посетить древние дворцы султанов, полюбоваться красотой исторических мечетей. В сельских деревнях Явы вы сможете погрузиться в атмосферу размеренной, неспешной жизни, познакомиться с колоритными ремеслами местных жителей.

Остров Ява — это уникальное место, где переплетаются прошлое и настоящее Индонезии. Здесь вы сможете не только насладиться величественными древними памятниками, но и погрузиться в динамику современной жизни. Ява — это сердце Индонезии, которое стоит обязательно посетить.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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