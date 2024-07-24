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На Забайкальском гастрономическом фестивале придумали более 30 блюд с использованием местных продуктов

На гастрономическом фестивале в Чите шеф-повара разработали "Забайкальское меню"

Туризм

В Чите завершился гастрономический фестиваль "Вкусы народов Забайкалья на Великом чайном пути", в ходе которого его участники разработали меню с использованием местных продуктов.

На гастрономическом фестивале в Чите шеф-повара разработали "Забайкальское меню"
Фото: unsplash.com by Джей Веннингтон, CC0

В мероприятии участвовало около 20 шеф-поваров, среди которых - местные эксперты, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, а также из Монголии и Туниса.

"В течение трёх дней мы ездили по районам Забайкалья, ходили на рынки, посещали местных производителей, чтобы понять, из каких продуктов будем готовить. Например, в лесу мы собирали ягель. Здесь, наверное, никто не догадывается, что он пользуется популярностью и его можно правильно приготовить", — рассказал председатель комитета Российского союза туриндустрии по гастротуризму, президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.

В "Забайкальское меню" вошло более 30 блюд, включая закуски, напитки, основные блюда и десерты. Для их приготовления повара использовали местные продукты: дикий ревень, кедровые орехи, чёрную смородину, облепиху, озёрного хариуса, щуку, карася.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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