Первый в мире счётчик восхождений появился на вершине Эльбруса

Группа энтузиастов из Санкт-Петербурга установила на вершине Эльбруса первый в мире счётчик альпинистов. Об этом сообщает Телеканал "78" со ссылкой на пресс-службу министерства курортов Кабардино-Балкарии.
Счётчик будет приводиться в действие механическим путём — турист должен дёрнуть специальный рычаг. Максимальное число, которое способен зафиксировать аппарат — 999999. Также известно, что счётчик выполнен из нержавеющей стали. Создатели рассчитывают, что он прослужит более 50 лет.
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