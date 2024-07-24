Первый в мире счётчик восхождений появился на вершине Эльбруса

На вершине Эльбруса установили первый в мире счётчик альпинистов

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа энтузиастов из Санкт-Петербурга установила на вершине Эльбруса первый в мире счётчик альпинистов. Об этом сообщает Телеканал "78" со ссылкой на пресс-службу министерства курортов Кабардино-Балкарии.

Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, PDM

Счётчик будет приводиться в действие механическим путём — турист должен дёрнуть специальный рычаг. Максимальное число, которое способен зафиксировать аппарат — 999999. Также известно, что счётчик выполнен из нержавеющей стали. Создатели рассчитывают, что он прослужит более 50 лет.

Ранее Pravda.Ru писала, что Эльбрус стал местом для съёмок фильма про альпинистов.