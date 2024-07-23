В Сочи ожидаются сильные дожди, грозы и смерчи: ограничения на пляжах и меры предосторожности

Метеорологи прогнозируют сильные дожди и смерчи в Сочи

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

23-24 июля в Сочи ожидается непогода с возможными смерчами. Метеорологи прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также усиление ветра. Мощный смерч, образовавшийся над Черным морем этим утром, быстро рассеялся. На некоторых пляжах Центрального, Хостинского, Лазаревского и Адлерского районов введены ограничения на купание.

Фото: commons.wikimedia.org by Джастин Хобсон, CC BY-SA 3.0

Жителям Сочи и туристам рекомендуется воздержаться от пляжного отдыха и походов в горы, не оставлять автомобили под деревьями и принять другие меры предосторожности, сообщает пресс-служба городской администрации.