Испанский курорт Кальпе ввёл штрафы за оставленные на пляже полотенца: что нужно знать туристам

В Испании введут штрафы для туристов, бросающих полотенца на пляже

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Будьте осторожны, оставляя полотенце на свободном шезлонге с утра на курорте перед уходом на завтрак. Например, в испанском городе Кальпе за это теперь можно получить штраф в размере 250 евро.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Acdx, CC BY-SA 3.0

На курорте в провинции Аликанте ввели наказания для тех, кто оставляет свои вещи, чтобы занять место, а затем проводит время где-то на территории отеля, лишь изредка заходя на пляж. Эти меры были приняты после многочисленных жалоб туристов, которые приезжают днём и не могут найти свободное место. До 9 утра на местных пляжах запрещено оставлять любые предметы, чтобы не мешать уборке территории.

Все вещи, которые работники пляжей посчитают оставленными без присмотра больше чем на 3 часа, будут убраны, освобождая пространство для других отдыхающих.

Процедура выявления нарушителей остаётся неизвестной, но прецедент создан. Возможно, штрафы будут применяться к тем, кто попытается вернуть своё имущество, сообщает "TourDom".