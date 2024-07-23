Туристы, прибывшие в Калининградскую область, могут насладиться экскурсией на воздушном шаре

В Калининградской области стартовали экскурсии на воздушных шарах благодаря компании из Казани. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в своем телеграм-канале.
Продолжительность экскурсии составляет примерно один час, а цена полета на двоих составляет 40 тысяч рублей. Полет на шаре в форме красного сердца обойдется в 45 тысяч. Стоимость включает в себя трансфер до места вылета, установку аэростата, обеспечение безопасности, часовой полет, проведение церемонии посвящения в аэронавты, страхование и обратный трансфер.
Также в осенний период Калининград планирует начать проведение водных экскурсий до замка Тапиау в Гвардейске. Судно, предназначенное для прогулок, в настоящее время проходит испытания в Подмосковье.
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