Туристы, прибывшие в Калининградскую область, могут насладиться экскурсией на воздушном шаре

В Калининграде туристам предлагают экскурсии на воздушных шарах

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Калининградской области стартовали экскурсии на воздушных шарах благодаря компании из Казани. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS, CC BY-SA 3.0

Продолжительность экскурсии составляет примерно один час, а цена полета на двоих составляет 40 тысяч рублей. Полет на шаре в форме красного сердца обойдется в 45 тысяч. Стоимость включает в себя трансфер до места вылета, установку аэростата, обеспечение безопасности, часовой полет, проведение церемонии посвящения в аэронавты, страхование и обратный трансфер.

Также в осенний период Калининград планирует начать проведение водных экскурсий до замка Тапиау в Гвардейске. Судно, предназначенное для прогулок, в настоящее время проходит испытания в Подмосковье.