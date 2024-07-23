Все больше россиян предпочитает трекинг в горах

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Среди россиян растет интерес к пешим прогулкам в горах

1:05
Туризм

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, отметил, что российские туристы все чаще выбирают поездки на Кавказ для пеших прогулок по горным маршрутам. Об этом пишет runews24.

Среди россиян растет интерес к пешим прогулкам в горах
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для того чтобы удовлетворить возрастающий спрос на данное направление, необходимо построить базы отдыха в горах и более тщательно продумывать логистику. Также важно, чтобы спасательные бригады оперативно реагировали на возможные чрезвычайные ситуации. 

По его словам чиновника, данный вид туризма нацелен на летний и весенний сезоны, в то время как зимой нет необходимости в подобных объектах и персонале. Кроме того, отмечается, что по числу туристов Кавказский регион уступает лишь Краснодарскому краю.

В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что сферу горного туризма еще предстоит совершенствовать. Для удовлетворения потребностей отдыхающих необходимо более серьезно проработать логистику и расширить инфраструктуру.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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