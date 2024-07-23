Все больше россиян предпочитает трекинг в горах

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, отметил, что российские туристы все чаще выбирают поездки на Кавказ для пеших прогулок по горным маршрутам. Об этом пишет runews24.
Для того чтобы удовлетворить возрастающий спрос на данное направление, необходимо построить базы отдыха в горах и более тщательно продумывать логистику. Также важно, чтобы спасательные бригады оперативно реагировали на возможные чрезвычайные ситуации.
По его словам чиновника, данный вид туризма нацелен на летний и весенний сезоны, в то время как зимой нет необходимости в подобных объектах и персонале. Кроме того, отмечается, что по числу туристов Кавказский регион уступает лишь Краснодарскому краю.
В Ассоциации туроператоров России подчеркнули, что сферу горного туризма еще предстоит совершенствовать. Для удовлетворения потребностей отдыхающих необходимо более серьезно проработать логистику и расширить инфраструктуру.
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