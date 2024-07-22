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Изнуряющая поездка: туристка из Екатеринбурга столкнулась с невыносимыми условиями в купе без кондиционера

Туристка из Екатеринбурга пережила адское путешествие на поезде

1:46
Туризм

Возвращение домой с Имеретинского курорта стало крайне неприятным для туристки из Екатеринбурга. Она приобрела билеты в купе с кондиционером, рассчитывая на комфортное трёхдневное путешествие вместе с дочерью и собакой. Однако сразу после отправления выяснилось, что кондиционер, обещанный в классе обслуживания, не работает.

Туристка из Екатеринбурга пережила адское путешествие на поезде
Фото: trainpix.org by Brown, CC BY-SA 3.0

"Мы часто ездим, и обычно всё терпимо, а сейчас попали без преувеличения в адские условия. Температура превышала 39 градусов, вагон раскалялся, окна в купе не открывались. Причём при посадке нас никто не предупредил о проблемах. А уже когда мы отъехали на значительное расстояние, проводник спокойно сообщил, что так нам придётся ехать трое суток", — рассказала пассажирка в соцсетях.

По её словам, в вагоне было много детей, пожилых людей и животных, которые сильно страдали от жары и духоты. На все просьбы переселить их в другие вагоны проводник, а затем и начальник поезда ответили отказом. Решено было снять несколько створок окон в коридоре, но это не помогло:

"У людей случались обмороки, повышалась температура тела. Бедные собаки лежали, не в силах пошевелиться".

Прибыв в Екатеринбург, туристка сразу обратилась в справочную службу с требованием компенсировать неудобства.

"Я услышала от работников, что такие условия, в которые я попала — обычная практика, и ни на какую компенсацию я могу не рассчитывать", — рассказала она.

Тем не менее, женщина намерена подавать в суд. И этот иск может иметь успех, несмотря на прогнозы работников вокзала, сообщает "ТурДом".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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